Все "съедают" Крым и резиденции Путина? Почему российская ПВО – это проходной двор

Игорь Тимофеев
Владимир Путин
Владимир Путин. Фото Getty Images

На некоторые нефтеперерабатывающие заводы РФ дроны прилетали по пять раз

Недавние удары дальнобойных украинских дронов по Куйбышевскому и Афипскому НПЗ указывают на то, что у России нет достаточного количества средств ПВО, чтобы прикрыть эти критически важные для ее промышленности предприятия. Дело в том, что войска ПВО Сухопутных войск Российской Федерации задействованы в защите кремлевских власть имущих.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил, почему агрессор не может защитить свою территорию от ударов с воздуха.

По его словам, года Афипский нефтеперерабатывающий завод раз пять минимум был атакован украинскими дронами. И налет 28 августа был самым сильным с максимальным результатом.

— Мы видим, что они знают: есть угроза этим НПЗ. Если туда уже пять раз прилетало, поставьте там соответствующую ПВО, защитите его, что-то сделайте с ними. Но они не могут, у них нет возможности, чтобы повысить уровень защиты своих НПЗ.

Они понимают, что все равно когда-то "прилетит", а сделать ничего не могут, потому что все "съедает" Крым, Московская область, Ново-Огарево (государственная резиденция высших правительственных лиц РФ, расположенная вблизи села Усово Одинцовского района (местность Рублевка) в 10 км к западу от Москвы. – Ред.), Валдай (одно из названий резиденции президента РФ Владимира Путина, расположенная в Новгородской области. – Ред.) и какие-то другие также локации. А остальная Россия — это проходной двор, — говорит военный эксперт.

Карта расположения средств ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае

По мнению военно-политического обозревателя, огромная территория России является ее проблемой.

— Да, с одной стороны, это ее плюс, потому что надо пройти эту территорию, если захватчик вторгся. А чтобы защититься с воздуха — это проблема. И это касается не только противовоздушной обороны, но вообще линии обороны, рубежей. У России недостаточно ресурса, чтобы защитить свою территорию. Это невозможно от слова "вообще", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Крым стал для России второй Чернобаевкой.

