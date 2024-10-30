Украина созывает Совбез ООН из-за войск КНДР

Заседание назначено на вечер 30 октября

Украина созывает заседание Совета безопасности ООН. Темой для обсуждения будет развертывание войск КНДР для участия в войне.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. По его словам, с соответствующим запросом Украина обратилась к швейцарскому председательству Совбеза ООН

"Состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", — сказал Кислица.

По его словам, заседание назначено примерно на 22:15 по Киеву.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию. Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России. В настоящий момент, по данным СМИ, которые ссылаются на источники в украинской разведке, уже не менее трех тысяч единиц живой силы из северокорейской армии были перевезены гражданскими грузовиками в Курскую область.