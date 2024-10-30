Какие аэропорты готовы к открытию в Украине

Это было первое экспертное обсуждение, которое поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства

Украина представила в Варшаве дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Сохранение авиационной инфраструктуры – это стратегическая задача.

Об этом сообщили на странице Министерства развития громад и территорий. Министр Алексей Кулеба подчеркнул, это первое экспертное обсуждение, которое поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства.

О готовности аэропортов рассказали генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и гендиректор Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого Татьяна Романовская.

Важно указать, что речь не идет непосредственно о скором открытии. Пока еще руководство аэропортов заявило только о готовности.

Отметим, что недавно мэр Львова Андрей Садовой в интервью РБК-Украина сказал, что открытие аэропорта обсуждается, но есть вопросы безопасности. Он также отмечал, что данная проблема обсуждается в экспертных средах.

Также в начале 2024 года появлялась информация о том, что аэропорт "Борисполь" готовят к открытию. В пресс-службе говорили, что возобновление привычной авиационной деятельности аэропорта возможно только тогда, когда будет безопасной ситуация и выполнены все требования международных стандартов авиационной безопасности и безопасности пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года в Офисе президента рассматривали возможность возобновить вылеты из Киева и Львова.