На Донбассе полностью заблокируют целый город из-за приближения армии РФ (карта)

Власти призывают людей эвакуироваться

Город Покровск в Донецкой области, к которому приближается российская армия, будет полностью заблокирован на въезд и выезд. Такие меры принимаются с целью обороны.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона. По его словам, российские оккупанты уже в 6,7 км от одной из окраин Покровска. При этом в городе остается 11900 жителей, из них 55 — это дети.

В связи с этим власти призывают людей эвакуироваться до блокировки города.

"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень трудно, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", — подчеркнул Добряк.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, грозит ли украинской металлургии кризис при потере угольных шахт в Покровске и Селидово.

Также мы писали о том, что Россия в настоящее время занята попытками захватить город Покровск, однако следующей ее целью может стать целый областной центр. При этом, это не единственный повод для тревоги Киева.