Делили одно ведомство в России? Стало известно, что у Маслякова могло быть общего с Медведчуком (видео)

Генерал-лейтенант Григорий Омельченко объяснил, в чем связь

Умерший 8 сентября Александр Масляков в молодости был взят с поличным при торговле валютными операциями и был приговорен к лишению свободы, причем сурового срока. Однако позже его могли завербовать в РФ, как и подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Речь идет о КГБ (Комитете Государственной безопасности). Об этом сообщил генерал-лейтенат Григорий Омельченко.

"Саша Масляков был взят с поличным при торговле валютными операциями и был приговорен к лишению свободы, причем сурового срока. (0:13) Через несколько месяцев аналогичным образом как со студентом, с которым я вместе учился, Виктором Медведчуком, когда он был арестован за избиение несовершеннолетнего, он был завербован Комитетом государственной безопасности. Как Медведчук, так и Саша Масляков", — заявил Омельченко.

Он добавил, что через несколько месяцев, отбывая наказание в местах лишения свободы, преступление Александра Маслякова было переквалифицировано более меньшим и он вышел на свободу и вернулся в тот же КВН, то же телевидение и делал абсолютно все программы под кураторство сначала 5-го управления КГБ СССР, а затем 5-го аналогичного управления ФСБ РФ.

Следует напомнить, что подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук мог быть завербован советским Комитетом государственной безопасности. Хотя прямых доказательств этого сейчас нет, они могут появиться. Об этом сообщил директор архива Службы безопасности Украины Андрей Когут в интервью изданию "Главком".

Смерть Александра Маслякова – что известно

Российские СМИ сообщили о смерти 83-летнего российского телеведущего Александра Маслякова. Он мог умереть от рака легких, ведь его опухоль была не операбельна.

Масляков стал ведущим КВН в 1964 году и с тех пор его имя стало тесно ассоциировано с этой программой, которая популяризировала юмор. Он также руководил продюсерским центром, занимающимся организацией КВН и выпуском связанных с ним проектов.

Масляков открыто поддерживал русского диктатора, многократно выступал в роли его доверенного лица на выборах и выражал свою симпатию. Ведущий также незаконно посещал оккупированный Россией в 2014 году украинский Крым. В 2021 году официально признал лигу КВН, созданную в так называемой ДНР. Масляков также был внесен в базу центра Миротворец.

Осенью 2021 года в одном из своих интервью Александр Масляков отрицал вероятность полномасштабной войны с Украиной, о которой тогда предупреждал Владимир Зеленский. По его мнению, это предупреждение было "глупым".

Ранее "Телеграф" писал, что стало причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Масляковым.