США (не)кинут Европу? Сколько Пентагон планирует потратить на поддержку Украины и союзников по НАТО

США помогут с модернизацией НАТО для противодействия угрозам со стороны России.

Предложенный администрацией Джо Байдена бюджет США на 2025 год включает более 849 млрд долларов для Министерства обороны и 58,8 млрд долларов для Государственного департамента и агентства USAID. В эти суммы заложены средства для поддержки Украины, а также партнеров Штатов по НАТО.

Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, с которым ознакомился "Телеграф".

Так, 300 миллионов долларов Министерство обороны заложило на "Инициативу поддержки Украины в сфере безопасности" (англ. Ukraine Security Assistance Initiative). Речь идет непосредственно о военной помощи Киеву. По такому механизму средства в большинстве своем тратятся на закупку нового оружия и остаются в США – в вопросе объемов и сроков все зависит от того, что есть на складах американских производителей.

Госдепом запланировано 94,6 млн долларов на программу иностранного военного финансирования (англ. Foreign Military Financing) для Киева. Это позволяет нам напрямую закупать необходимые американские товары и услуги.

"Финансирование предназначено для противодействия российской агрессии и укрепления способностей Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет, обеспечивать собственную оборону посредством улучшенного взаимодействия с НАТО и другими западными силами, а также внедрять устойчивые оборонные реформы", — отмечается в документе.

2,2 млн долларов заложено на создание новых должностей в Бюро политико-военных дел Государственного департамента, которое отвечает за управление помощью Украине и передачу оружия.

Что касается помощи союзникам, то 2,9 млрд долларов Пентагон запрашивал на поддержку сдерживания российской агрессии против НАТО "в ключевых местах по всей Европе". В частности, эти средства пойдут на обеспечение американских сил в Европе, а это более 11 тысяч военнослужащих в рядах Европейского командования США.

Из этой суммы 1,6 млрд планируют потратить на увеличение присутствия сил США, более 318 миллионов – на улучшение инфраструктуры, 187 млн – на разного рода обучение.

Более 625 миллионов долларов на следующий год Пентагон просил для содействия модернизации НАТО. Речь идет о поддержке сил раннего воздушного предупреждения и наземного наблюдения Североатлантического союза. Более 433 миллионов долларов пойдут на программу инвестиций в безопасность НАТО.

"Строительство объектов, поддерживаемых этой программой, обеспечит значительные преимущества на местах для персонала Министерства обороны [США] по всей Европе, в частности на восточном фланге НАТО и на местах передового базирования, а также для потенциально большего количества развернутых сил", — говорится в отчете.

Дополнительно Государственным департаментом заложено четыре миллиона долларов на программу международного военного образования и обучения, среди прочего направленную на противодействие агрессии РФ.

Инфографика "Телеграфа"

Отметим, что одним из весомых механизмов, посредством которого Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, являются президентские полномочия по изъятию вооружения (англ. Presidential Drawdown Authority или PDA).

На американских складах есть оружие, боеприпасы и так далее, и президент может принять решение изъять что-либо из этих запасов и отправить Киеву. За три года Вашингтон 55 раз воспользовался этой программой, предоставив Украине военную помощь более чем на 31 млрд дол.

Последующие изъятия и их объемы будут зависеть уже от следующего главы Белого дома. Инаугурация 47-го президента США, напомним, запланирована на 20 января 2025 года.

Также от курса следующей администрации и поддержки ее инициатив Конгрессом будет зависеть, будут ли увеличены объемы финансирования по другим линиям помощи Штатов Украине.

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