Идея передачи не была советским ноу-хау

В воскресенье, 8 сентября, скончался российский телеведущий и руководитель телепередачи КВН Александр Масляков. Он вел "Клуб веселых и находчивых" с 1964 по 2022 год.

"Телеграф" решил рассказать, как и когда появилась эта популярная передача. История этого проекта берет свое началоа еще в 1957 году.

"Вечер весёлых вопросов"

Прообразом КВН стала телепрограмма "Вечер веселых вопросов" (ВВВ). Ее создали в 1957 году основатель первой в СССР молодежной редакции ЦТ "Фестивальная" Сергей Муратов, врач Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев.

Стоит отметить, что, как и многое в СССР, идею программы "позаимствовали" у чешского режиссера Станислава Страда. Он был автором популярной в тогдашней Чехословакии телепередачи "Гадай, гадай, гадальщик".

Игра шла не с командами, а со зрителями, и впервые в истории телевидения СССР микрофон оказался в руках не только профессионалов. На сцену при помощи трюков вызывали случайных людей.

КВН

А 8 ноября 1961 года Муратов, Аксельрод и Яковлев выпустили новую программу — "Клуб веселых и находчивых". Это название проект получил в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров КВН.

Теперь в КВН соревновались команды студентов вузов. Конкретного сценария не было, большая часть программы шла экспромтом.

Первое время постоянного ведущего КВН не было и лишь в начале 1963 года ведущим стал Альберт Аксельрод. Позже в пару к нему была приглашена диктор передач Центрального телевидения Светлана Жильцова. А когда Аксельрод покинул программу в 1964 году, Муратов и Яковлев ушли из КВН вместе с ним.

Главным кандидатом на роль соведущего Жильцовой был капитан команды МИИТ Павел Контор, но он отказался. Однако, он порекомендовал кандидатуру своего друга — Александра Маслякова. Этот тандем ведущих успешно работал вплоть до закрытия передачи 5 августа 1972 года.

Масляков

Возрождение КВН

25 мая 1986 года, в начале перестройки, выпуск телепрограммы был возобновлен. Вести КВН снова пригласили Жильцову и Маслякова. Однако, первая отказалась возвращаться в эфир. Таким образом Масляков стал вести передачу один и оставался ее ведущим до 2022 года.

Жильцова и Масляков

Напомним, генерал-лейтенат Григорий Омельченко рассказал, что Александр Масляков в молодости был взят с поличным при валютой и был приговорен к лишению свободы, причем сурового срока. Однако позже его могли завербовать в КГБ, как и подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.