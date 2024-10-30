Испанию захлестнуло масштабное бедствие: десятки человек погибли и пропали без вести (фото, видео)

Окончательное количество пропавших без вести до сих пор невозможно подсчитать – счет может идти на сотни

Испания страдает от масштабного стихийного бедствия – наводнения, вызванного штормом Dana. Это наводнение уже признали самым масштабным стихийным бедствием за последние 30 лет: по меньшей мере 95 человек погибли, десятки человек считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на власти Испании. Отмечается, что только в особо пострадавшем регионе Валенсии сообщили про по меньшей мере 92 погибших от катастрофы.

Окончательное количество погибших и пропавших без вести до сих пор невозможно подсчитать – но власти опасаются, что счет может идти на сотни. Улицы многих городов затоплены и забиты разбитыми автомобилями, которые сорвала с места она. Стихия разрушила в пострадавших регионах дома, мосты и гидросооружения.

Причиной крушения стал ураган Dana, который на днях прокатился по испанским провинциям. Он сопровождался сильными дождями, градом, молниями и торнадо. По данным метеорологов, за восемь часов выпал годовой объем дождя, повлекший затопление городов и сельскохозяйственных угодий, а также разрушения и обвалы на автомагистралях. Из-за большого количества погибших в стране объявили трехдневный траур, а до некоторых районов до сих пор невозможно нормально добраться даже на вертолетах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года северная Италия в других странах пострадала от разрушительной стихии. Шторм "Борис" добрался до Апеннинского полуострова.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что наводнения и метели накрыли центральную Европу. В некоторых странах выпала месячная норма осадков, а в Австрии выпало около 20 см снега.