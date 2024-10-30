Без надбавок: стала известна зарплата советника президента по коммуникациям Литвина

Никаких выплат на протяжении 2023 года и с января по сентябрь 2024 года не производилось

Советник президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин получает почти 40 тыс. грн в месяц без учета налогов. При этом размер должностного оклада был установлен только в октябре текущего года, хотя президент назначил его своим советником в начале сентября.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос издания "Телеграф". Отмечается, что никаких выплат Литвину в течение 2023 и с января по сентябрь 2024 не осуществлялось.

"Согласно приказу Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины от 22 октября 2024 г. № 1357-к, предоставленному в Государственное управление делами, объявлен Указ Президента Украины от 08 сентября 2024 г. № 622 о назначении Дмитрия Литвина Советником Президента Украины по вопросам коммуникаций и с 23 октября 2024 установлены условия оплаты труда, в том числе должностной оклад в размере 39 164 тыс. грн", — говорится в ответе.

При этом если учесть налог на доходы физических лиц и военный сбор, Литвин получит на руки "чистыми" около 32 тыс. грн.

Что касается непосредственной выплаты зарплаты в октябре, то, как отмечается в письме, все расчеты с работниками осуществляются в конце отчетного месяца и предоставление ОП всех необходимых документов для учета труда: табелей учета рабочего времени, подтверждающих документов по оплате и начислениям надбавок, направлений в служебные командировки, листков нетрудоспособности и т.д.

Простыми словами, начисление зарплаты за октябрь состоится в начале ноября, а за ноябрь – в начале декабря и так далее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как министр образования Лесной заработал миллионы среди войны. При этом для поднятия зарплат учителям до трех минимальных денег не хватает.