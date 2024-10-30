"Под каким статусом вы выехали?": известный волонтер разнес гольфиста за участие на ЧМ

За прямой вопрос в социальной сети спортсмен заблокировал волонтера

Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов возмутился постами спротсмена-гольфиста Сергея Нечипорца, который заявил, что он единственный представитель от Украины, под украинским флагом на ЧМ в Таиланде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что в Украине осталось небольшое количество людей в гольфическом сообществе. Речь идет о 400-500 людях. Осталось три клуба — в Эдеме (Львов), в Эквидесе (Киев) и в Козине (Киев). Собственники клубов активно занимаются с детьми, проводят внутренние турниры и помогает с реабилитацией наших военных.

"Бог видит. Не хотел я этого. Но, считаю, что страна должна сейчас знать не только Героев-воинов, но и других "героев", — написал Сапронов.

Сапронов подчеркнул, что раз в год проходит коммерческий чемпионат мира среди любителей. Коммерческий, потому как необходимо платить за участие вне зависимости от уровня мастерства.

Несколько дней назад в сети появились посты от спортсмена-гольфиста Сергей Нечипорца, которые возмутили волонтера.

"Он начал писать, что он единственный представитель от Украины, под флагом Украины на ЧМ в Таиланде. Я задал, на мой взгляд, корректный вопрос. "Сергей под каким "статусом" Вы выехали из Украины на турнир в Таиланд? Под какую законную категорию льгот Вы попадаете?" Мы с ним хорошо знакомы и я не ожидал молчаливо, без дискуссии, даже не публично себя забаненным", — сказал Сапронов.

Не получив ответ на свой вопрос, он задал еще один, только уже на своей странице в Facebook, публично обратившись к автору поста:

"Ок. Тогда тут. "Неуважаемый теперь мною бывший хороший знакомый Сергей. Хотите рассказать о своих "успехах" в гольфе сейчас, в Таиланде, не пишите что Вы под флагом Украины. Сопите в две дырки молча. Ответ на мой вопрос, он же корректен (?) на Вашей совести. Не более. Люди сами оценят и мой вопрос и Ваш "ответ"-:)) Вы не украинец. Честь имею."

Тут же Сапронов указал, что пока в Украине действует военное положение и общая мобилизация, варианты выезда могли быть следующими:

разрешение министерства спорта выступать под Флагом Украины на ЧМ;

инвалидность;

трое несовершеннолетних детей;

выезд через "Шлях".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинского тренера обвинили в пытках спортсменки на Олимпиаде.