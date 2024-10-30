Публицист Юрий Богданов рассказал о корейском оружии для Украины

"Победимум" сменяется "зрадиумом" и наоборот. А это задолбало.

Нет, Южная Корея не может передать нам никакое оружие напрямую. Это прямо запрещено действующими там законами. Пока они их не изменят – не смогут. Только через третьи страны или с предоставлением им разрешения.

Нет, правительство Украины не может обращаться в правительство Южной Кореи с требованием изменить их законы. Потому что это вмешательство во внутреннюю политику.

Да, Южная Корея, если имеет инстинкт самосохранения, сделает все возможное, чтобы Украина не дала вернуться домой как можно большему числу бойцов из КНДР, потому что это опыт.

Да, мы уже получали корейские снаряды по казуистической схеме через США, но это была инициатива США.

Да, получим ли мы оружие оттуда напрямую, зависит исключительно от суверенного решения правительства Республики Корея. Пока такого решения нет. Потому что смотреть пункт первый. Закон запрещает. Получим ли косвенно — вероятно.

Сколько это займет время — никто не знает. О сегодняшней коллективной истерии с переговорами напишу уже завтра. Ибо и от этой локальной истерики подгорело.

Источник: пост Богданова в Telegram.