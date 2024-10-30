В ЕС готовятся к угрозам со стороны России и Китая: жителям дали важную рекомендацию

Жители стран ЕС должны иметь запасы самого необходимого на 72 часа

Европейская Комиссия посоветовала жителям стран-членов Европейского Союза обзавестись необходимыми запасами в связи с угрозой вероятных диверсий со стороны Китая и России.

Об этом говорится в докладе регулятора, представленном 30 октября. В документе речь идет об усилении гражданского и военного обеспечения. Гражданам государств, которые являются членами ЕС, рекомендуется иметь запасы продуктов питания, лекарств, предметов гигиены и прочих предметов первой необходимости на 72 часа, т.е, трое суток.

Также авторы данного доклада рекомендуют разработать инструкции для граждан, чтобы те смогли обеспечить себя предметами первой необходимости.

По словам главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые населенные пункты, включая города.

Также в Еврокомиссии считают важным создание специальной сети по борьбе с диверсантами. Это, по мнению европейских политиков и экспертов, должно обеспечить более эффективное взаимодействие между разведывательным центром ЕС и национальными спецслужбами государств-членов Содружества.

Ранее "Телеграф" писал, что Еврокомиссия одобрила план реформ Украины и открыла доступ к финансам. Помощь будет поступать в Украину в течение 2024-2027 годов.