Быстро понял, куда попал: известный спортсмен сбежал из России спустя 4 года

Мечтой спортсмена было поехать на Олимпиаду

Российский спорт потерял очередного спортсмена из-за тотальной изоляции на международной арене. На этот раз от спортивного гражданства России отказался прыгун в воду Виктор Повзнер.

Об этом сообщают российские СМИ. По данным источника, он сменил спортивное гражданство на канадское.

Информацию уже также подтвердила и Международная федерация (World Aquatics), которая одобрила переход Повзнера под другой флаг. Интересно, что 22-летний спортсмен получил паспорт гражданина России лишь четыре года назад. Он родился в Торонто в семье россиян и изначально получил гражданство Канады.

В 2018 году спортсмен завоевал золото юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина, после чего решил отправиться на историческую родину. В России он хотел как можно лучше подготовиться к Олимпиаде в Париже, однако после 2022 года понял, что в стране-агрессоре ему делать нечего. После полномасштабного вторжения в Украину для РФ началась глобальная изоляция, в том числе и в мире спорта. Местным спортсменам разрешили поехать на ОИ-2024, но с жесткими ограничениями.

Российские болельщики весьма сдержанно отреагировали на данное событие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что скандальный американский боксер получил российское гражданство.