Швидко зрозумів, куди потрапив: відомий спортсмен втік із Росії через 4 роки

Мрією спортсмена було поїхати на Олімпіаду

Російський спорт втратив чергового спортсмена через тотальну ізоляцію на міжнародній арені. На цей раз від спортивного громадянства Росії відмовився стрибун у воду Віктор Повзнер.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними джерела, він змінив спортивне громадянство на канадське.

Інформацію вже підтвердила і Міжнародна федерація (World Aquatics), яка схвалила перехід Повзнера під інший прапор. Цікаво, що 22-річний спортсмен отримав паспорт громадянина Росії лише чотири роки тому. Він народився в Торонто в сім’ї росіян і є громадянином Канади.

У 2018 році спортсмен виборов золото юніорського чемпіонату світу в синхронних стрибках з трампліну, після чого вирішив вирушити на історичну батьківщину. У Росії він хотів якнайкраще підготуватися до Олімпіади в Парижі, проте після 2022 року зрозумів, що в країні-агресорі йому робити нічого. Після повномасштабного вторгнення в Україну для РФ почалася глобальна ізоляція, зокрема й у світі спорту. Місцевим спортсменам дозволили поїхати на ОІ-2024, але із жорсткими обмеженнями.

Російські вболівальники дуже стримано відреагували на цю подію.

Раніше "Телеграф" писав, що скандальний американський боксер отримав російське громадянство.