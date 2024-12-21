Протеже Усика побил непобедимого француза

Украинский спортсмен продолжает побеждать на профи-ринге

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

В андеркарде шоу выступил второй украинский боксер, Даниэль Лапин. Об этом сообщает "Телеграф".

Боксер из промоутерской компании Усика Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) добыл 11-ю победу на профи-ринге, побив небитого ранее француза Дилана Колина (14-1, 4 КО). На кону поединка стоял второстепенный пояса IBF Intercontinental в полутяжелом весе (до 79,38 кг). По итогам 10 раундов все судьи отдали победу украинцу — 100-90, 99-91 (дважды).

Добавим, что в карде шоу также выступят еще двое украинцев: Сергей Богачук и Усик. В первом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором костюма, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

19 декабря спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. За день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг.