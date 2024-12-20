Усик - Фьюри 2: онлайн-трансляция вечера бокса

Большой вечер бокса пройдет в Саудовской Аравии

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозное событие в мире бокса. Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) сойдется в ринге с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Фьюри 2. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Усик — Фьюри 2 (обновляется)

Что на кону

Второй бой между украинцем и британцем не будет историческим из-за того, что Усик еще летом отдал пояс IBF, который сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа. Тем не менее на кону данного поединка стоят три основных и один второстепенный титул, а реванш легко может перейти в трилогию, которая войдет в историю бокса. Кроме того, боксеры заработают космические гонорары во втором бою, причем Александр, по слухам, впервые в карьере получит более 100 млн долларов за бой.

Где и когда смотреть шоу Усик — Фьюри 2

Прямая трансляция на сервисе DAZN стоит 824 грн и начнется в 18:00 по киевскому времени. Посмотреть шоу можно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" и MEGOPACK XL, стоимость от 149 грн (пробная подписка). Вечер бокса на Megogo начнется в 18:50. Ожидается, что Усик и Фьюри выйдут на ринг после полуночи.

Промо видео боя Усик - Фьюри 2

Прогноз букмекеров на бой Усик — Фьюри 2

Усик является небольшим фаворитом в реванше. По мнению букмекеров, вероятность победы "Кота" составляет 61%, а "Цыганского короля" — 42% при марже букмекеров в 3%. К слову, Искусственный интеллект также отдает предпочтение украинцу.

Андеркард шоу Усик — Фьюри 2

Сергей Богачук (24-2, 23 KO) – Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO) — рейтинговый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг)

Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) — Дилан Колин (14-0, 4 КО) — бой за вакантный пояс IBF Intercontinental в полутяжелом весе (до 79,38 кг)

Андрей Новицкий (13-0, 10 КО) – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 КО) — бой за титул WBC International в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Мозес Итаума (10-0, 8 KO) — Демси Маккин (22-1, 14 KO) — бой за титул WBO Inter-Continental в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Джонни Фишер (12-0, 11 KO) — Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO) — рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Питер Макгрейл (10-1, 6 КО) — Рис Эдвардс (16-0, 4 КО) — рейтинговый бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)

Айзек Лоу (25-2-3, 8 KO) — Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO) — рейтинговый бой в полулегком весе (до 57,2 кг)

Мохаммед Алакель (1-0, 0 КО) — Джошуа Окампо (8-33-5, 6 КО) — рейтинговый бой во втором полулегком весе (до 58,97 кг)

Андеркард шоу Усик — Фьюри 2

Напомним, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Цыганского короля. Фьюри не признал поражение.

Видео боя Усик - Фьюри

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. За день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг.