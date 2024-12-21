Протеже Усика побив непереможного француза

Український спортсмен продовжує перемагати на профі-рингу

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) вийде на ринг проти колишнього чемпіона світу британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

В андеркарді шоу виступив другий український боксер Даніель Лапін. Про це повідомляє "Телеграф".

Боксер із промоутерської компанії Усика Даніель Лапін (11-0, 4 КО) здобув 11-ту перемогу на профі-рингу, побивши небитого раніше француза Ділана Коліна (14-1, 4 КО). На кону поєдинку стояв другорядний пояс IBF Intercontinental у напівважкій вазі (до 79,38 кг). За підсумками 10 раундів усі судді віддали перемогу українцю – 100-90, 99-91 (двічі).

Додамо, що в карді шоу також виступлять ще двоє українців: Сергій Богачук та Усик. У першому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором костюма, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

19 грудня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. За день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг.