Усик - Фьюри 2: во сколько начало и как посмотреть бой

Второй бой между боксерами также состоится в Саудовской Аравии

В субботу, 21 декабря, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выйдет на ринг с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Данное противостояние пройдет в рамках большого вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Телеграф" сообщает, во сколько начнется главный бой шоу — Усик — Фьюри 2. По информации официального транслятора поединка, Александр и Тайсон выйдут на ринг ориентировочно в 01:00 22 декабря по киевскому времени.

К слову, прямая трансляция на сервисе DAZN, который покажет бой на платной основе (824 грн), начнется в 18:00 по киевскому времени, а первый поединок андеркарда — в 19:00. Кроме того, бой Усик — Фьюри 2 можно посмотреть на Megogo по подпискам: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" и MEGOPACK XL. Стоимость просмотра — от 149 грн (пробная подписка). Megogo начинает прямой эфир в 18:50 по киевскому времени.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую. На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов.