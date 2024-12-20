Победа за минуту или дисквалификация: какие безумные ставки на бой Усик — Фьюри могут вас обогатить

Аналитики предрекают победу украинцу

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) является небольшим фаворитом в противостоянии с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Вечер бокса Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря.

Букмекеры предлагают большой вариант для ставок с огромными коэффициентами на бой Усик — Фьюри 2. Об этом сообщает Favbet.

К примеру, вероятность того, что один из боксеров победит в первом раунде оценивается коэффициентом 101.

Специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 250 на то, что поединок завершится досрочной победой за 60 секунд.

Кроме того, можно сделать ставку с коэффициентом 50 на 5 нокдаунов и более.

Добавим, что аналитики дали коэффициент 100 на победу дисквалификацией одного из боксеров.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок Усик — Фьюри 2 в Украине. Добавим, что в первом бою Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую. На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов.