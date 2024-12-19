Усик - Фьюри 2: онлайн-трансляция финальной пресс-конференции (видео)

Ожидается, что после мероприятия боксеры проведут дуэль взглядов

В четверг, 19 декабря, в Эр-Рияде (Садовская Аравия) чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведут финальную пресс-конференцию. Накануне боксеры провели открытые тренировки.

В прямом эфире финальную пресс-конференцию участников шоу Усик — Фьюри 2 покажет YouTube-канал DAZN Boxing. Начало мероприятия — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция финальной пресс-конференции участников шоу Усик — Фьюри 2

Отметим, реванш Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Ранее сообщалось, что неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.