Стартовала неделя шоу Усик - Фьюри 2: онлайн-трансляция церемонии прибытия боксеров (видео)

Украинец и британец встретятся лицом к лицу перед реваншем

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) началась неделя вечера бокса Усик — Фьюри 2. Во вторник, 17 декабря, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) поучаствуют в официальной церемонии прибытия.

В прямом эфире в Украине данное мероприятие покажет Matchroom Boxing на своем YouTube-канале. Начало церемонии в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемония прибытия участников шоу Усик — Фьюри 2

Отметим, бой Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. На вечере бокса выступят еще три украинца: Сергей Богачук, Андрей Новицкий и Даниель Лапин. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Напомним, Усик и Фьюри пересеклись на шоу бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".