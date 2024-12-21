Усик - Фьюри 2: первый украинец победил на вечере бокса

Украинский боксер не сумел нокаутировать соперника, но добыл победу

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) сойдется в ринге с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

В андеркарде шоу выступил первый украинец, Андрей Новицкий. Об этом сообщает "Телеграф".

В поединке за титул WBC International в супертяжелом весе Новицкий (14-0, 10 КО) вышел на ринг против мексиканца Эдгара Рамиреса (10-2-1, 4 КО). По итогам 10-раундового поединка рефери отдали предпочтение украинцу единогласным решением — 100—90 (дважды) и 98-92.

Добавим, что на вечере бокса в Эр-Рияде выступят еще трое украинцев: Даниэль Лапин, Сергей Богачук и Александр Усик.

Напомним, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором костюма, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. А за день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг. Примечательно, что финальная дуэль взглядов длилась всего 3 секунды.