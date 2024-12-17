Усик прибыл на реванш с Фьюри с котом на плече (видео)

Боксер вновь удивил выбором костюма на официальное мероприятие

Во вторник, 17 декабря, состоялась официальная церемония прибытия участников шоу Усик — Фьюри 2 в Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Украинский боксер стильно прибыл на мероприятие.

Об этом сообщает "Телеграф". Александр признался, что пришел в костюме от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Фишкой наряда стало мордочка кота на плече боксера. Добавим, что один глаз у него был синий, а другой — желтым. К слову "Кот" — боксерское прозвище Усика, который славится своей скоростью и ловкостью.

"Цыганский король" прибыл на официальную церемонию в спортивном костюме. К слову оба боксера заявили, что победят в реванше. При этом они не пересекались, выходя на красную дорожку поочереди.

Отметим, бой Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Напомним, Усик и Фьюри пересеклись на шоу бокса Джошуа — Дюбуа. Также Александр и Тайсон провели первую пресс-конференцию, посвященную реваншу. На мероприятие украинец прибыл в образе "Хитмена".