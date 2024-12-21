Усик - Фьюри 2: онлайн-трансляция боя

На кону поединка 4 пояса в супертяжелом весе

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу на ринг выйдут чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) и бывший чемпион мира в этом весе британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри 2. Ориентировочно главный поединок шоу на Kingdom Arena начнется после полуночи.

Онлайн-трансляция боя Усик — Фьюри 2 (обновляется)

Что стоит на кону боя Усик — Фьюри 2

В отличие от первого поединка, второй бой между Усиком и Фьюри не является историческим событием в мире бокса. Все из-за того, что на этот раз на кону боя стоят лишь три основных и один второстепенный титул — Усик еще летом отдал пояс IBF, который был разыгран на шоу Джошуа — Дюбуа. Тем не менее Кот и Цыганский король заработают огромные гонорары в реванше, причем Александр, по слухам, впервые в карьере получит более 100 млн долларов за бой.

Где и когда смотреть бой Усик — Фьюри 2

В мире официальным транслятором боя Усик — Фьюри 2 является стриминговый сервис DAZN, который предлагает своим подписчикам посмотреть шоу за 824 грн. В Украине посмотреть реванш между британцем и украинцем также можно на медиа-платформе Megogo по подпискам: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" и MEGOPACK XL (стоимость от 149 грн). К слову, бои на вечере бокса в Эр-Рияде стартуют в 19:00 по киевскому времени. Ожидается, что Усик и Фьюри выйдут на ринг после полуночи.

Промо видео боя Усик - Фьюри 2

Прогноз букмекеров на бой Усик — Фьюри 2

Усик является небольшим фаворитом в реванше. Аналитики оценили вероятность победы "Кота" в 61%, а "Цыганского короля" — в 42% при марже букмекеров в 3%. Добавим, что Искусственный интеллект разделился во мнении относительно победителя боя.

Отметим, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Цыганского короля. Фьюри не признал поражение.

Видео первого боя Усик - Фьюри

Напомним, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. А за день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг. Примечательно, что финальная дуэль взглядов длилась всего 3 секунды, после чего "Цыганский король" отвернулся от украинца.