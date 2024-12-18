Усик - Фьюри 2: онлайн-трансляция открытых тренировок (видео)

Боксеры похвастаются своими умениями

В среду, 18 декабря, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведут открытые занятия в рамках недели бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Реванш Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря.

В прямом эфире в Украине открытые тренировки участников шоу Усик — Фьюри 2 покажет YouTube-канал DAZN Boxing. В ходе мероприятия боксеры продемонстрируют свои навыки на ринге, начало в 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция открытых тренировок участников шоу Усик — Фьюри 2

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Усик — Фьюри, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. На кону поединка стоят 3 основные пояса в супертяжелом весе: WBA, WBO, WBC, а также второстепенный титул IBO. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля, став абсолютным чемпионом мира. Позднее титул IBF был разыгран в поединке Джошуа — Дюбуа.

Ранее сообщалось, что неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме.