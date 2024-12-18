Усик - Фьюри 2: будет ли бесплатная трансляция и сколько стоит платная подписка

Большой бой пройдет в Эр-Рияде

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет защиту титулов в бою с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Вечер бокса Усик — Фьюри 2 покажут в Украине на платной основе.

Об этом сообщает "Телеграф". Легально просмотреть супербой Усик — Фьюри 2 можно на медиа платформах DAZN и Megogo. Бесплатная трансляция боя Усик — Фьюри 2 не запланирована.

Поединок Усик — Фьюри 2 на Megogo можно посмотреть по подпискам: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" и MEGOPACK XL. Стоимость просмотра — от 149 грн (пробная подписка). Просмотр поединка на DAZN обойдется в 824 грн. Также на сервисе необходима подписка (7 дней бесплатно, затем 370 грн в месяц).

Вечер бокса Усик — Фьюри 2 начнется в 18:00 по киевскому времени. Ориентировочно главный бой шоу начнется после полуночи.

Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на бой Усик — Фьюри 2. На кону поединка стоят 3 основные пояса в супертяжелом весе: WBA, WBO, WBC, а также второстепенный титул IBO. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля, став абсолютным чемпионом мира. Позднее Александр сделал титул IBF вакантным, после чего пояс был разыгран в поединке Джошуа — Дюбуа.

Напомним, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором одежды, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме.