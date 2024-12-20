Усик - Фьюри 2: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)

Боксеры проведут финальную дуэль взглядов перед реваншем

В пятницу, 20 декабря, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведут стандартную церемонию взвешивания. Поединок между боксерами запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В прямом эфире официальную церемонию взвешивания боксеров покажет YouTube-канал DAZN. Начало мероприятия в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания участников шоу Усик — Фьюри 2

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок Усик — Фьюри 2 в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую. На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов.