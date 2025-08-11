"Пафос" - "Динамо": букмекеры дали неутешительный прогноз для киевлян в Лиге чемпионов

Аналитики считают, что "Динамо" вылетит из отбора Лиги чемпионов

Во вторник, 12 августа, "Динамо" сыграет гостевую игру с "Пафосом" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Пафос" — "Динамо".

По мнению букмекеров, Бело-синие являются небольшими фаворитами второго поединка, несмотря на поражение в первой игре. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность победы киевлян в гостях в 40%. В то же время триумф хозяев менее вероятен — 32%. Однако украинский клуб имеет меньше шансов на выход в следующий раунд отбора ЛЧ — коэффициент 2,41 на "Динамо" против 1,57 за "Пафос".

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов "Пафос" — "Динамо"

Favbet: (победа "Пафоса" 3,45 — ничья 3,50 — победа "Динамо" 2,15)

William Hill: (3,10 — 3,25 — 2,05)

Bwin: (2,95 — 3,30 — 2,30)

Встреча "Пафос" — "Динамо" состоится в Лимасоле (Кипр) на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине. Первый матч, который состоялся в Польше, завершился победой киприотов со счетом 1:0.

Победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Пафоса" выйдет в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша)/"Црвена Звезда" (Сербия). Неудачник "дуэли" вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где проведет поединок с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".