На футбольном поле в Украине заметили "следы от НЛО" (фото)

Кубковый матч в Украине вызвал волну шуток в сети

В понедельник, 25 августа, в Украине проходят последние матчи 1/32 финала Кубка страны по футболу. Действующим победителем турнира является донецкий "Шахтер".

В поединке "Реал Фарма" (Одесса) — "Нива" (Тернополь) зрители обратили внимание на качество газона. Игра проходила на стадионе "Иван" в Одессе и завершилась победой гостей со счетом 0:3, передает "Телеграф".

На футбольном поле можно увидеть странные круги. Кроме того, общее состояние газона вызывает вопросы.

Футбольное поле на стадионе "Иван" в Одессе

В сети лишь посмеялись над ситуацией. Один из пользователей пошутил, что круги на поле оставил НЛО. Другой считает, что на "Иване" стоит провести финал Кубка Украины, третий — что стадион следует переименовать на "Василий".

Напомним, финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/25 завершился скандалом. Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал поведение бразильских футболистов "Шахтера" во время церемонии награждения. Дело в том, что некоторые бразильцы проигнорировали легенд украинского футбола, которые награждали игроков. Кроме того, они подражали "Барселоне", игроки которой праздновали победу в Суперкубке Испании в стильных очках.