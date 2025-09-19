Мудрик хочет выступить на Олимпиаде: речь идет не о футболе

Украинский футболист может перезагрузить карьеру в легкой атлетике

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за допинга, однако он и не думает прощаться с профессиональным спортом. В 2024 году в организме лидера национальной команды обнаружили запрещенный мельдоний.

На данный момент Михаил занимается беговыми тренировками и даже нацелен попасть со сборной Украины по легкой атлетике на Олимпийские игры-2028. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Мудрик хочет выступить на Играх в качестве спринтера. Для этого Михаил вдали от внимания СМИ тренируется с национальной сборной по спринту под руководством бывших олимпийцев. Мудрик всегда славился своей скоростью. К примеру в АПЛ он разгонялся до 36,67 км/ч. Максимальная скорость бега принадлежит легенде спорта Усэйну Болту (44,72 км/ч).

Издание отмечает, путь к Олимпиаде для футболиста будет нелегким. Мудрику необходимо будет выполнить минимальные требования World Athletics и пройти отбор на Олимпиаду в Украине в 2027 году.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика.