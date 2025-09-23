Бразилец пропиарил российскую компанию

Во вторник, 23 сентября, в сети появилась реклама российской букмекерской компании WINLINE. Все бы ничего, но лицом бренда стал легендарный бразильский футболист Роналдиньо по прозвищу "Волшебник", который накануне вручал "Золотой мяч-2025" Усману Дембеле.

В сети раскритиковали знаменитого футболиста, который решил заработать кровавые российские рубли. К примеру, журналист Роман Бебех напомнил, как бразилец в 2017 году сыграл в футбол с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в матче, посвященному юбилею президента РФ Владимира Путина.

Вчера вручил Золотой мяч, сегодня – партнер россиян. Роналдиньо официально стал послом российского букмекера Винлайн. Для съемок рекламного промо звездный бразилец, очевидно, приехал в РФ, где посетил местные дворы. Хотя удивляет это кого-то, учитывая, что в 2017-м Роналдиньо сыграл в одной команде с Рамзаном Кадыровым в матче на 65-летие Путина? "Бомбардир"

Напомним, в 2017 году Кадыров привез звезд футбола, в частности Роналдиньо, в Чечню, где был сыгран футбольный матч в честь 65-летия Путина.

Справка: Роналдиньо — выдающийся бразильский футболист, прославившийся благодаря своей фантастической технике, чемпион мира-2002, обладатель "Золотого мяча-2005". В Европе играл за ПСЖ, "Барселону" и "Милан".

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. УЕФА пытался смягчить санкции против российского футбола, однако нарвался на протест ряда европейских стран. Сейчас о возвращении РФ в мировой футбол говорят лишь в кулуарах организации.