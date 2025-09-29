"Абердин" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Горняки начнут свой путь в 3-м по силе еврокубке игрой в Шотландии

В четверг, 2 октября, бронзовый призер чемпионата Украины стартует в основном этапе Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча первого тура ЛК "Абердин" — "Шахтер".

Что нужно знать

"Шахтер" отправился в гости к "Абердину" в Шотландию.

Эксклюзивным транслятором Лиги конференций в Украине является Megogo.

Бесплатной официальной трансляции матча "Абердин" — "Шахтер" не будет.

В прямом эфире в Украине игру "Абердин" — "Шахтер" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Игра состоится в Абердине (Шотландия) на стадионе "Питтодри". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Официальной бесплатной трансляции матча не будет.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК.

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале Шахтер встретится с "Динамо".