"Полесье" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Кубка Украины (видео)

Украинский гранд стартует на турнире

В среду, 17 сентября, донецкий "Шахтер" проведет свой первый поединок Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Соперником Горняков на стадии 1/16 финала станет "Полесье" (Ставки, Киевская область).

Прямая видеотрансляция матча "Полесье" — "Шахтер" доступна для просмотра на YouTube-канале УПЛ ТБ. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

Горняки начнут защиту титула матчем против аматорского коллектива из Киевской области. Любители в 1/64 фінала обыграли киевскую "Легию" (4:0), а затем выбили из турнира представителя Второй лиги "Ребел" (3:0).

Напомним "Шахтер" в текущем сезоне стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2). Накануне дончане узнали имена соперников в основном раунде ЛК. К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на третьем месте.