Укр

"Абердин" — "Шахтер": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги конференций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Шахтер" отправился в Шотландию Новость обновлена 01 октября 2025, 15:50
"Шахтер" отправился в Шотландию. Фото ФК Шахтер

Донецкий клуб является фаворитом гостевого противостояния с "Абердином"

В четверг, 2 октября, бронзовый призер чемпионата Украины начнет свой путь в основном этапе Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Абердин" — "Шахтер".

Что нужно знать

  • "Шахтер" сыграет в гостях с "Абердином" в Шотландии
  • Донецкий клуб — явный фаворит матча
  • Горняки накануне вышли на первое место в УПЛ

По мнению букмекеров, дончане являются безоговорочными фаворитами встречи, несмотря на выездной характер игры и неубедительную квалификацию в еврокубках. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Абердин" — "Шахтер":

  • Favbet: (победа "Абердина" 6,30 — ничья 4,80 — победа "Шахтера" 1,53)
  • William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,53)
  • Bwin: (5,50 — 4,20 — 1,49)

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК.

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" встретится с "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Абердин #Лига конференций