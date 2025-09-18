"Кто заказчик?" Палкин и Срна заговорили о заговоре против "Шахтера" (видео)
Горняки жалуются на судейство в Украине
Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. В 1/16 Горняки со счетом 1:0 победили любительский футбольный клуб "Полесье" Ставки (Киевская область).
Несмотря на победу топ-функционеры "Шахтера" раскритиковали судейство в этом поединке. Соответствующие посты спортивный директор Горняков Дарио Срна и генеральный директор дончан Сергей Палкин опубликовали в соцсетях.
Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против "Шахтера". Отменили чистый гол Исаке. Это уже преобразуется в системность. Вопрос один: кто заказчик?
Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране.
Срна лишь высмеял судейство в сторис в Instagram.
Ничего не меняется…
Оба функционера "Шахтера" опубликовали видео с незасчитанным голом Исаке. На 74-й минуте игры бразилец головой переправил мяч в пустые ворота, однако рефери отменил взятие ворот из-за "игры рукой".
Накануне Палкин также отметил судейскую ошибку в матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2). При счете 0:1 игрок "Динамо" сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери не заметил этого. VAR на этой стадии турнира не предусмотрен.
О системных судейских ошибках.
Вот пример из происходящего в Александрии матча: игрок в зеленой форме в штрафной площадке во время удара выставляет руку и отбивает мяч, летевший в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка…
Так кто заказчик судейского беспредела?
Напомним, действующим победителем Кубка Украины по футболу является "Шахтер". В прошлом сезоне Горняки выиграли трофей в битве против "Динамо". После финала вспыхнул скандал из-за поведения бразильцев Горняков.