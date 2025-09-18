"Кто заказчик?" Палкин и Срна заговорили о заговоре против "Шахтера" (видео)

Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против "Шахтера". Отменили чистый гол Исаке. Это уже преобразуется в системность. Вопрос один: кто заказчик?

Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране.