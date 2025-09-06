Из-за Мудрика в украинском футболе новый скандал: "Шахтер" собрался в суд

Допинг-скандал вокруг игрока может больно ударить по главной футбольной организации Украины

"Шахтер" может подать в суд против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за недополученной прибыли за трансфер Михаила Мудрика в "Челси". Игрок сейчас отстранен от футбола из-за употребления допинга.

Об этом сообщил журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале. По его информации, Горняки изучают ситуацию и могут пойти в суд из-за бонусов, которые они недополучили от трансфера.

Я открою еще одну тайну. По моей информации, "Шахтер" сейчас следит за ситуацией и изучает возможность судебного иска против Украинской ассоциации футбола за недополученные 30 млн евро. Потому что Мудрика продавали за 70+30, давайте вспомним. И 30 млн как раз прописаны бонусами. У нас в этом году "Челси" выиграл Лигу Конференций, выиграл Клубный чемпионат мира. Это уже какие-то бонусы за победы "Челси" могли уже поступить на счет "Шахтера", если бы играл Мудрик, забивал, достигал бы результатов с "Челси". Но вот имеем, что имеем. Игорь Бурбас

К слову, "Челси" также может подать иск против УАФ. Лондонцы провели расследование, которое доказывает, что игрок не принимал запрещенных веществ в клубе. В "Челси" считают, что Мудрик получил мельдоний в сборной Украины. Добавим, что эту же версию ранее озвучивал и Бурбас.

Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе 2023 года за рекордную для украинского футбола сумму. Компенсация составила 70 млн евро, плюс 30 млн евро Горняки могли получить бонусами.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика.