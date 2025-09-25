"Ахметов страдает": Срна стал посмешищем, заговорив о президенте "Шахтера" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Топ-менеджер Горняков дал скандальное интервью
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна заявил, что президент донецкого клуба Ринат Ахметов недоволен положением дел в украинском футболе. Накануне гендир Горняков Сергей Палкин пригрозил международным скандалом, если Украинская ассоциация футбола (УАФ) не разберется с судейством.
Факты:
- "Шахтер" винит арбитров в потери очков в УПЛ
- Срна заявил, что Ахметов недоволен ситуацией с судейством
- В сети высмеяли Срну за слова об Ахметове
Соответствующий комментарий Срны приводит YouTube-канал "Футбол 360". По словам Срны Ахметов сильно переживает после неудач "Шахтера", а также ежедневно думает: "Как помочь Украине и украинскому народу?".
Ахметов недоволен. У нас президент очень простой. Я уже повторял не раз: честные, справедливые, правила для всех одинаковые. Конкуренция должна быть, но правила для всех должны быть одинаковыми – вот и все.
Мы знаем, что играли катастрофически против "Металлиста 1925", нам не нужно делать интервью, чтобы мы знали, как мы играли в этом матче – конечно, знаем. Но мы также знаем, какой гол получили. Мы считаем, что это не случайность.
Если проанализировать 5 туров, то там 2 очка против "Карпат" – даже ВАР не вмешался, тут 2 очка, тут последняя секунда с "Оболонью". У меня опыт большой, 23 года в Украине я живу и играю – поэтому, думаю, есть с чем сравнить.
Как Ахметов поддерживает страсть к команде? Тяжело. Он страдает за каждую игру, за каждую тренировку, звонит по телефону, общаемся, анализируем. Конечно, страдает, но не только он страдает – страдает сегодня вся Украина, потому что у нас идет война. Как человек страдает, как президент клуба страдает, страдает, как все остальные украинцы.
Он просыпается с мыслями: "Как помочь Украине и украинскому народу?", идет спать с такой же мыслью.
В сети лишь посмеялись над словами Срны.
Напомним, в гостевом матче 1/16 финала Кубка Украины против "Полесья" (Ставки) (0:1) на 74-й минуте был отменен гол игрока дончан Исаке. Бразилец отправил мяч в ворота после навеса с правого фланга, однако рефери усмотрел в этом эпизоде игру рукой. В 5-м туре Украинской премьер-лиги в игре с "Металлистом 1925" (1:1) арбитр ошибочно засчитал гол в ворота дончан.
Ранее Палкин отметил судейскую ошибку в матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2). При счете 0:1 игрок киевлян сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери не заметил этого. VAR на этой стадии турнира не предусмотрен. Добавим, что после 6-и туров в чемпионате Украины лидируют "Динамо", "Колос" и "Шахтер".