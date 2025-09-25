"Ахметов страдает": Срна стал посмешищем, заговорив о президенте "Шахтера" (видео)

Ахметов недоволен. У нас президент очень простой. Я уже повторял не раз: честные, справедливые, правила для всех одинаковые. Конкуренция должна быть, но правила для всех должны быть одинаковыми – вот и все.

Мы знаем, что играли катастрофически против "Металлиста 1925", нам не нужно делать интервью, чтобы мы знали, как мы играли в этом матче – конечно, знаем. Но мы также знаем, какой гол получили. Мы считаем, что это не случайность.

Если проанализировать 5 туров, то там 2 очка против "Карпат" – даже ВАР не вмешался, тут 2 очка, тут последняя секунда с "Оболонью". У меня опыт большой, 23 года в Украине я живу и играю – поэтому, думаю, есть с чем сравнить.

Как Ахметов поддерживает страсть к команде? Тяжело. Он страдает за каждую игру, за каждую тренировку, звонит по телефону, общаемся, анализируем. Конечно, страдает, но не только он страдает – страдает сегодня вся Украина, потому что у нас идет война. Как человек страдает, как президент клуба страдает, страдает, как все остальные украинцы.

Он просыпается с мыслями: "Как помочь Украине и украинскому народу?", идет спать с такой же мыслью.