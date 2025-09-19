В "Шахтере" пригрозили международным скандалом из-за "заказа против клуба"
Топ-функционер Горняков сделал публичное заявление
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин посоветовал руководству Украинской ассоциации футбола (УАФ) разобраться в ситуации с судейством в Украине. Накануне топ-функционеры Горняков раскритиковали судейство в Кубке Украины.
Соответствующий комментарий Палкина приводит football.ua. Гендир донецкого клуба требует беспристрастного, справедливого отношения арбитров.
Я понимаю, откуда идет заказ. Но я хочу, чтобы в этой ситуации публично и прозрачно разобралось руководство УАФ. Мы всегда выступали и выступаем за равные условия для всех клубов, независимо кто это: "Шахтер", "Динамо" или "Рух". Нам не нужна помощь арбитров — мы требуем только беспристрастного, справедливого отношения.
К сожалению, в каждом втором матче с нашим участием мы видим системные ошибки судей. И это уже не вопрос случайности. Если ситуация в ближайшее время не изменится, это приведет к большому скандалу международного уровня. Потому что большое количество ведущих международных СМИ интересуется чемпионатом Украины во время войны.
Я надеюсь, что курирующие арбитраж в нашей стране осознают последствия и без промедлений наведут порядок, доказав, что они действительно компетентны в своей сфере ответственности.
Напомним, в матче 1/16 финала Кубка Украины против "Полесья" (Ставки) на 74-й минуте был отменен гол Исаке. Бразилец отправил мяч в ворота после навеса с правого фланга, однако рефери усмотрел в этом эпизоде игру рукой. В 5-м туре Украинской премьер-лиги в игре с "Металлистом 1925" (1:1) арбитр ошибочно засчитал гол в ворота дончан.
Отметим, "Шахтер" в текущем сезоне стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2). Накануне дончане узнали имена соперников в основном раунде ЛК.
К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на третьем месте. В Кубке Украины донецкий клуб прошел в 1/8 финала.