В "Шахтере" пригрозили международным скандалом из-за "заказа против клуба"

Я понимаю, откуда идет заказ. Но я хочу, чтобы в этой ситуации публично и прозрачно разобралось руководство УАФ. Мы всегда выступали и выступаем за равные условия для всех клубов, независимо кто это: "Шахтер", "Динамо" или "Рух". Нам не нужна помощь арбитров — мы требуем только беспристрастного, справедливого отношения.

К сожалению, в каждом втором матче с нашим участием мы видим системные ошибки судей. И это уже не вопрос случайности. Если ситуация в ближайшее время не изменится, это приведет к большому скандалу международного уровня. Потому что большое количество ведущих международных СМИ интересуется чемпионатом Украины во время войны.

Я надеюсь, что курирующие арбитраж в нашей стране осознают последствия и без промедлений наведут порядок, доказав, что они действительно компетентны в своей сфере ответственности.