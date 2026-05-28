ПСЖ - "Арсенал": прогноз на финал Лиги чемпионов

Специалисты назвали однозначного фаворита в решающей игре сезона

В субботу, 30 мая, в Будапеште (Венгрия) пройдет главный матч года в европейском клубном футболе — финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 "Пари Сен-Жермен" — "Арсенал". По мнению букмекеров, парижский суперклуб — однозначный фаворит встречи. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Арсенал".

Аналитики vbet предлагают сделать ставку на победу ПСЖ с коэффициентом 1,68. Об этом сообщает "Телеграф".

В то же время успех "Арсенала" мене вероятен — коэффициент 2,22. Ничья в основное время также маловероятна — коэффициент 3,29. Добавим, что самым вероятным исходом финала называется ничья 1:1 в основное время — коэффициент 5,90.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что встреча в основное время завершится со счетом 1:1, а в дополнительное время парижане дожмут Канониров — 2:1. ИИ отметил, что у французской команды больше индивидуальной магии впереди, а Пушкари имеют лучшую структуру и контроль без мяча.

Редакция "Телеграфа" считает, что ПСЖ выиграет трофей, победив "Арсенал" со счетом 2:0 или 3:1.

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).