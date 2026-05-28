Они пьют кровь и не только: жуткие мошки начали атаковать украинцев

Нашествие мошек в Крыму изрядно напугало людей, впрочем: действительно ли оно угрожает материковой Украине или это сезонное регулярное явление. Ответ на это "Телеграфу" дал Роман Мишустин, доктор философии в области "Биология", старший научный сотрудник лаборатории мониторинга природных экосистем Асканийского заповедника.

— Роман, нашествие мошек в Крыму действительно может угрожать другим территориям Украины или угроза преувеличена?

— Легкое смещение ареалов мошек и мокрецов на север — это не "кошмар-кошмар", а закономерный и планомерный процесс. Мошка – это не комарики, а несколько десятков видов миниатюрных мух. Их гадость в том, что в отличие от комаров, они имеют не колющий ротовой аппарат, а микроскопические челюсти.

Мошки надгрызают кожу и пьют лимфу и сукровицу. Поэтому, если комар выдвинул хоботок и полетел, — максимум, что у нас есть, это легкое раздражение из-за слюны (или в худшем варианте он нам передал малярию и другие инфекции), то после мошки, — это место продолжает долго зудеть, чесаться.

Слюна этих насекомых очень аллергенна, а если мы это место расчесываем, заносим вторичную инфекцию, то имеем стрептодермию (заразное инфекционное заболевание кожи, вызываемое стрептококками, — Ред.) и другие вещи.

А мелкие насекомые, которых называют мокрецами (не надо путать с мокрицами) — белоножка, гнус (сборное народное название для всех мелких летающих насекомых, питающихся кровью, — Ред.) – их всегда было достаточно много, и у них бывают сезонные вспышки численности. Это достаточно нормальное явление – массовый выплод, их много, а через неделю уже гораздо меньше.

Конечно, они и в глаза лезут, и в волосы набиваются, а после укуса чешется все очень сильно. Но на всех лугах, пастбищах, особенно, где пасется крупный рогатый скот, мошка всегда была, есть и будет.

Традиционно все, что с хоботом и имеет колюще-сосущий ротовой аппарат в народе называется комарами (в Латинской Америке — москиты). Все, что имеет грызущий ротовый аппарат и "достает" очень сильно, сочетается под понятием мошка или гнус.

Мишустин отметил, что, кроме мокрецов, есть мухи семейства Simuliidae, они больше, больно кусаются и входят в понятие "гнус". При этом белоножки (или "майские мушки") – это собирательное народное название мелких, но крайне агрессивных кровососных мошек семейства Simuliidae. Их так назвали из-за характерных белых кончиков лапок, напоминающих белые "носки" или "копытца".

– Они (мошки – Ред.) принадлежат к разным родам, куда входят десятки видов. Для каждого региона – свои. Личинки большинства видов обитают во влажной почве. Где почва солоноватая, то есть на солонцах – одни виды. На более опресненных влажных почвах – другие. В Приазовье, в Одесской области, их всегда было очень много.

Вот и получилось, что обыватель, очень редко бывает на природе, вдруг выбрался на природу, а это совпало с массовым выплодом: "Ой, кошмар-кошмар". А то, что это регулярное явление, никому и в голову почему-то не приходит.

Горожане столкнулись с гнусом, когда начали массово обрабатывать на дачных участках газоны с искусственным поливом. Если где-то поблизости есть пастбища, откуда сытые и довольные самки могут прилететь и отложить яйца в газон, появляется небольшая популяция, которая "достает" хозяина газона.

Недавно в сети появились сообщения, что Крым атаковали мошки и грызущие людей микроскопические мокрецы. Местные специалисты уже успели заявить, что причина бедствия – влажная весна, создавшая идеальные условия для массового размножения мелких насекомых.

Известно, что на полуострове резко возросла численность комаров-звонцов, мокрецов и т.п.

