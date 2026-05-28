"Портянки" и "лещи между булок". В России меняют название фаст-фуда: как может выглядеть полное меню
Депутаты взялись за борьбу с англицизмами
В России решили поднять вопрос едва ли не самой "важной" проблемы страны — названия бургеров. Теперь на повестке дня отказ от заграничных названий, придумав варианты посерьезнее: "котлетники", "кокошники" и не только.
Еще одним не менее курьезным вариантом является название "ленинградские бутерброды". И на самом деле это не шутка, а серьезная инициатива от российских депутатов. Таким образом они собрались бороться с англицизмами и популяризировать русскую культуру. Кроме того, хотят запустить рекламную компанию против вредных бургеров.
В этом материале "Телеграф" решил визуализировать, как могло бы выглядеть исконно-русское меню. Так, если бургер превратится в "кокошник", тогда сырный бургер станет "сырошником". Бургер с двойным сыром — "двуглавый сырошник". Большой бургер россияне могли бы назвать "нажористым кокошником", а рыбный — "лещ между булок".
Наше издание также позаботилось о названиях для шаурмы. Это слово пришло из арабского языка, а потому россиянам оно точно не подходит. Вместо этого они могли бы называть блюдо просто и понятно — "портянка".
Картошку-фри тоже стоит заменить и лучшим названием будет "валежник обжаренный". А кофе, поскольку название также идет с арабского языка, россиянам можно заменить на "вариво пенное".
К слову, "Хэппи-мил" также остается в прошлом. Более подходящее название для этого лакомства — "шкатулка-детоугодница".
Готов даже лозунг: "Если хочешь съесть сырошник — надень лапти и кокошник".
