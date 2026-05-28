"Нужды неотложны": как ЕС поможет Украине на фоне новых атак России

Анастасия Мокрик ,
Европейские партнеры готовят новые шаги поддержки. Фото Коллаж "Телеграфа"

На фоне массированных российских атак в Европейском Союзе подтвердили продолжение поддержки Украины, а нужды в сфере противовоздушной обороны — неотложны. Координацией работы с государствами-членами ЕС и партнерами для усиления поддержки занимается вице-президент Кая Каллас.

Об этом "Телеграфу" сообщил представитель Европейской Комиссии. По его словам, министры иностранных дел ЕС на неформальном заседании Совета по иностранным делам (FAC) в Лимассоле (Кипр) обсуждают, как усилить международное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить атаки, согласиться на полное и безусловное прекращение огня и сесть за стол переговоров.

"Комиссия работает на полной скорости над реализацией Программы кредитной поддержки Украины (Ukraine Support Loan), причем значительная часть подготовительной работы уже завершена", — говорит собеседник.

Поддержка Украины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Так, в 2026 году Украина должна получить 45 миллиардов евро в рамках данного пакета. Одна треть этих средств будет направлена ​​на покрытие бюджетных нужд, а две трети – на оборонную поддержку.

"Комиссия стремится осуществить первый транш как можно раньше уже во втором квартале 2026 года. Потребности Украины на поле боя определяют приоритеты; мы организовываем быстрые, структурированные поставки в больших масштабах с полной конфиденциальностью. Мы начинаем с четко определенных потребностей, таких как воздушная и противоракетная оборона, артиллерийские боеприпасы и дроны. Наш цикл организации прост: потребности Украины — изъятие запасов и пересмотр приоритетов — наращивание производства и пополнение запасов", — подытожил представить ЕК.

Отметим, что Верховная Рада утвердила кредитное соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

Соглашение с ЕС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

