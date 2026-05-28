Путин снова опозорился с именем президента Казахстана: как уже называл его раньше
Новая оговорка стала темой обсуждений в социальных сетях
В ходе визита в Казахстан российский глава Владимир Путин оконфузился, когда пытался выговорить имя президента страны — Касым-Жомарт Токаев. Такая ситуация происходит не впервые и каждый раз глава Кремля выдумывает новые имена.
На сей раз Путин, обращаясь к Токаеву, назвал его имя невнятно, но прозвучало оно будто "Саржан Кемелевич". Соответствующий курьез попал на видео и кадры уже разлетелись по социальным сетям.
В соцсетях уже стали предлагать Путину думать не о ПВО над столицей, а помощи медиков.
Ситуация с неспособностью выговорить имя Касым-Жомарт у Путина длится годами. "Телеграф" в этом материале рассказывает, как кремлевский глава еще называл политика.
Так, 10 января 2022 года во время онлайн-сессии ОДКБ Путин попытался назвать коллегу по имени, но вышло лишь "Кемел Жомартивич".
14 января 2022 года на встрече Владимира Путина с Сергеем Шойгу, когда обсуждали вывод сил ОДКБ из Казахстана Путин назвал президента "Ксам Жамы".
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года российский глава назвал Токаева "Камежам Ишемильевич".
Также в ходе визита в Сочи 19 августа 2022 года Путин назвал Токаева "Касимжан Кемелевич".
