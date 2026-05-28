ПСЖ — "Арсенал": прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Фахівці назвали однозначного фаворита у вирішальній грі сезону

У суботу, 30 травня, у Будапешті (Угорщина) пройде головний матч року у європейському клубному футболі — фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 "Парі Сен-Жермен" — "Арсенал". На думку букмекерів, паризький суперклуб – однозначний фаворит зустрічі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Арсенал".

Що потрібно знати

ПСЖ приймає "Арсенал" на "Пушкаш Арені"

Парижани — фаворити, на думку букмекерів

ШІ вважає, що переможець визначиться у додатковий час

Аналітики vbet пропонують зробити ставку на перемогу ПСЖ із коефіцієнтом 1,68. Про це повідомляє "Телеграф".

В той самий час успіх "Арсеналу" менш ймовірний — коефіцієнт 2,22. Нічия в основний час також малоймовірна — коефіцієнт 3,29. Додамо, що найімовірнішим результатом фіналу називається нічия 1:1 в основний час – коефіцієнт 5,90.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що зустріч в основний час завершиться з рахунком 1:1, а у додатковий час парижани дотиснуть Канонірів — 2:1. ШІ зазначив, що у французької команди більше індивідуальної магії попереду, а Гармаші мають кращу структуру та контроль без м’яча.

Редакція "Телеграфа" вважає, що ПСЖ виграє трофей, перемігши "Арсенал" із рахунком 2:0 або 3:1.

Нагадаємо, "Арсенал" виграв основний етап Ліги чемпіонів 2025/26, ПСЖ посів 11-те місце. У стиковому раунді ЛЧ парижани вибили "Монако" (5:4 за підсумками двох матчів), потім пройшли "Челсі" (8:2), "Ліверпуль" (4:0) та "Баварію" (6:5). Каноніри, своєю чергою, розпочали плей-оф з 1/8 фіналу, де вибили з турніру "Баєр" (3:1), після чого пройшли "Спортінг" (1:0) та "Атлетіко" (2:1).