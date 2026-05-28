Оно состоит целых из 30 букв: об это слово в украинском языке можно "сломать язык"

Произнести его с первого раза смогут не все

Украинский язык богат длинными и сложными терминами, произнести которые с первого раза — настоящий вызов для дикции. Одним из таких примеров является слово из 30 букв.

О нем рассказал языковой наставник Адам Диленко на своей странице в Инстаграме. Оно одно из самых длинных в украинском словаре — "дихлордифенилтрихлорметилметан".

Из чего состоит слово

С точки зрения лингвистики и химической номенклатуры это классическое сложное слово, образованное сочетанием нескольких отдельных смысловых частей:

Дихлор — указывает на наличие двух атомов хлора.

-дифенил- означает присутствие двух фенильных групп (радикалов бензола).

-трихлорметил- — свидетельствует о наличии метильной группы, в которой три атома водорода замещены хлором.

-метан – базовая основа соединения, самый простой насыщенный углеводород.

Что означает этот термин

За этим сложным языковым конструктором скрывается полное химическое название известного вещества – ДДТ (от дихлордифенилтрихлорэтана ). Это инсектицид, длительное время массово используемый в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями растений и переносчиками опасных инфекций.

Почему его трудно произнести

Слово содержит 30 букв и состоит из 11 слогов. Главная сложность для артикуляции заключается в плотном скоплении согласных звуков (в частности "хл", "рдо", "лтр") и повторении схожих по звучанию частей ( дихлор-/трихлор- ). Чтобы воспроизвести его без запинки, требуется четкая тренировка речевого аппарата и правильное распределение дыхания.

Хотя в повседневной жизни это слово не используется, оно остается ярким примером специфической научной терминологии, способной запутать даже опытных дикторов.

