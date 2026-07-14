Мудрик угодил в очередной скандал: на этот раз в Украине (видео)

Украинский футболист задолжал крупную сумму агенту

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Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в неприятной ситуации. Атакующий хавбек проиграл дело в Палате по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Что нужно знать

Мудрик проиграл дело в Украине

Футболист задолжал деньги бывшему агенту

Михаил отстранен от футбола из-за допинга

Об этом сообщил журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский в 575-м выпуске программы в YouTube. По его словам, Мудрик задолжал бывшему агенту Алексею Алехину 1,3 млн евро (около 66,5 млн грн).

Палатой был частично удовлетворен иск теперь уже экс-агента Михаила Мудрика Алексея Алехина о невыплате части агентских комиссионных после перехода футболиста в "Челси". Михаил Спиваковский

Михаил добавил, что официально данная информация будет озвучена УАФ в конце июля. Кроме того, журналист подчеркнул, что Мудрик может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее на Мудрика подал в суд его бывший коммерческий представитель. Сумма иска — около 6 млн евро. До этого украинец оказался в британском суде из-за езды без прав.

Напомним, Мудрик на данный момент отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста осенью 2024 года. Вингер получил бан из-за употребления запрещенного мельдония. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с украинцем, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика, а позднее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала игрока максимальным 4-летним баном.