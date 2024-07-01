Контроль над работой МСЭК хочет установить Алла Кириченко: неподтвержденные доходы, роскошный гардероб и схемы нелегальной миграции

Очередная попытка реформы в системе Минздрава может обернуться громким провалом

Массовый призыв в армию и попытки многих людей откупиться от службы уже третий год подряд порождают не только скандалы в медиа, но и создали целый класс теневых миллионеров с состоянием непонятного происхождения. Эти люди фантастически обогащаются, помогая уклоняющимся покупать липовые инвалидности и бежать из Украины по поддельным документам.

В настоящее время государство пытается навести порядок в этой сфере. Одним из таких способов является установление контроля за работой медико-экспертной службы, проверка их выводов и недопущение массовой торговли липовыми справками о непригодности к защите страны по состоянию здоровья.

Назревшая реформа

Как стало известно "Телеграфу", в последних числах июня в аппарат Министерства здравоохранения поступило письмо от Государственного учреждения "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины" с просьбой подчинить ему работу МСЭК и предоставить функции контроля над их выводами. В обоснование своей позиции государственное учреждение указывает, что по результатам "проверки работы МСЭК в октябре-ноябре 2023 г. и в июне 2024 г. в частности, сотрудниками Института проработано 12513 медико-экспертных дел, изъятых в рамках уголовных производств. Последние проверки показали большой удельный вес некорректных экспертных решений, в целом по Украине в 27,65% случаев, а в некоторых регионах – до 80% случаев".

В своем обращении к Минздраву Государственное учреждение "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины" для ликвидации этих проблем просит подчинить ему Государственное учреждение "Центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава Украины" из-за "недостатков медико-экспертной службы в последнее время, наличие уголовных производств по медико-экспертной службе Украины, отсутствие опытного мощного высококвалифицированного научно-практического потенциала медицинских сотрудников, отсутствие современной клинико-диагностической базы". Среди других результатов такого переподчинения называют помощь людям – упрощение доступа военных и гражданских к экспертной и реабилитационной помощи, сокращение экспертного маршрута для этих пациентов.

Что на самом деле скрывается за ширмой якобы благих намерений

Такое изменение работы и структуры государственного контроля за работой МСЭК могло бы показаться шагом к победе над тотальной коррупцией в этой сфере. Но это было бы возможно, если бы мы жили в идеальной Украине, за которую сегодня отдают свои жизни наши защитники. Но, похоже, эти административные кульбиты с переподчинением одного института другому могут скрывать за собой совсем другие мотивы, в частности, централизацию коррупционной вертикали по штамповке липовых выводов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы представить себе масштабы этой коррупции, вернемся только к обнародованной цифре о зафиксированных 12513 липовых справках — все мы понимаем, что это капля в море. Речь идет о взятках на тысячи долларов за каждую справку. Простой подсчет показывает, что результатом этого тотального медицинского мошенничества в масштабах всей страны становятся десятки и сотни миллионов долларов, оседающие в карманах нечистых на руку медиков.

Сейчас государство пытается запустить тотальную проверку всех ранее изданных справок МСЭК. Казалось бы, намерение хорошее. Но с другой стороны, за ним слишком четко просматриваются новые коррупционные риски, которые может создать подчинение Государственного учреждения "Центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава Украины" "Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины".

Сомнительные доходы и роскошный образ жизни будущего "контролера" за МСЭКами

При более глубоком погружении в тему новой реформы в первую очередь внимание привлекает личность руководителя Государственного учреждения "Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины" Аллы Кириченко. Ведь именно ее подпись стоит под просьбой в Минздрав подчинить ей систему МСЭКов.

Но даже беглое изучение этой личности вызывает немало вопросов и оговорок. К примеру, в своей хронике в соцсети Facebook Алла Григорьевна охотно делится информацией о помощи военным и благотворительном собрании — бесспорно нужно дело, когда украинцы жертвуют средства на помощь защитникам. Но участие этого должностного лица приобретает черты определенного лицемерия, если обратить внимание на детали его гардероба, каждая из которых своей стоимостью могла бы закрыть не один благотворительный сбор.

Так, 9 апреля 2024 года Алла Кириченко похвасталась своим появлением на мероприятии по возобновлению танцевально-двигательной реабилитации для больных болезнью Паркинсона. На одном из "отчетных фото" с этого мероприятия можно заметить мало примечательную деталь ее гардероба — кожаный ремень Gucci стоимостью более 30 тысяч гривен.

Другой прокол Аллы Кириченко находится в ее Facebook-хронике на другом публичном мероприятии по посвящению в врачи-интерны. В частности, на одном из фото рядом со священником и студентами будущими интернами ножки руководителя государственного медицинского института обуты в итальянские босоножки за 950 евро от Valentino Garavani.

А "вишенка на торте" в контексте склонности чиновницы к роскоши — жемчужины от DIOR, которыми вместе с грамотой от министра здравоохранения Виктора Ляшко кичится Алла Кириченко на официальном сайте возглавляемого ею института.

На этой фотографии Алла Кириченко "засветилась" с украшением, ценник которого на официальном сайте DIOR — $830.

Очевидно, грамота действительно подписана министром здравоохранения Виктором Ляшко — видимо, он высоко ценит таких "специалистов" в медицине. Или самое время переоценить их ценность, которая де-факто состоит из DIOR, LEXUS, Gucci, Valentino Garavani и других брендовых добродетелей.

Хотелось бы верить в честность государственных медицинских деятелей, поэтому может закрасться мысль: "Ну, купила себе женщина "реплику" (дешевая копия оригинального украшения. — Ред.), чтобы выйти в люди не стыдно!" Но вряд ли покупать подделки будет владелица LEXUS RX 350, трех квартир общей площадью более 220 "квадратов" и двух домов общей площадью почти 320 "квадратов". Всю эту роскошь находим в официальной декларации Аллы Кириченко, которая все равно не проливает свет на ее доходы и их происхождение, а вызывает еще больше вопросов относительно происхождения этого состояния.

Роскошное средство передвижения Аллы Кириченко (иллюстративный фото с официального сайта производителя)

Как свидетельствуют данные декларации Аллы Кириченко за 2022 год, все квартиры "неизвестной стоимости" оказались в ее собственности в один день — 26 июля 2021 года. Обращает на себя внимание небрежное заполнение обязательного для государственных чиновников и руководителей государственных институций документа. Ошибка ли, умышленное ли скрытие происхождения денег и способов их легализации — с этим должны разобраться антикоррупционные органы.

Несмотря на большие расходы на поддержание роскошного обеспеченного образа жизни, у Аллы Кириченко есть сбережения: в своей декларации за 2023 год она указывает суммы наличных, которые хранит дома — 132 000 долларов (+12 000 к данным из декларации за 2022 год), 40 000 евро (цифра неизменна в декларациях за 2022 и 2023 год) и наличная гривна на сумму 927 853 тыс. грн (+70 353 тыс. грн к данным из декларации за 2022 год). Еще более 400 тыс. грн у Кириченко есть на банковских счетах.

Более того, будучи достаточно состоятельным человеком, он, как оказывается, не гнушается получением пенсии, которую указала в декларации в размере 168 700 тыс. грн — более 14 тыс грн ежемесячно.

Уголовные дела за содействие нелегальной миграции

Приведенные сбережения и дорогие покупки не совпадают с задекларированными доходами, поэтому источники происхождения средств чиновницы должны привлечь внимание антикоррупционных структур. Как и дорогостоящие приобретения, которые могут свидетельствовать о попытках отмыть сомнительные средства — с этим пусть разбираются правоохранители.

Хотя их внимание Алла Кириченко уже могла привлекать раньше, работая в городе Днепр в довольно скандальном частном высшем учебном заведении "Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины". Что и как там учили — отдельный вопрос, ведь коллегия Министерства образования и науки Украины регулярно вносила это учебное заведение в списки нарушителей, а вуз оказывался в списках рядом с учебными заведениями в отзыве лицензии за сомнительную образовательную деятельность.

Как оказалось, образование было не главным направлением деятельности этого учреждения в Днепре. Как выяснили правоохранители, его основным теневым профилем стала незаконная легализация иностранцев на территории Украины через схему получения образования. Сначала разразился громкий скандал, облетевший медиа национального уровня, — у 32 иностранных студентов Днепровского мединститута традиционной и нетрадиционной медицины на экзамене по специальности "Медицина" случайно обнаружили поддельные паспорта. Бдительность к документам проявили представители посторонней структуры — Центра тестирования, разрушившие многолетнюю схему псевдо-педагогов.

Впоследствии правоохранители разоблачили целую схему по противоправной легализации иностранцев на территории Украины, одним из ключевых фигурантов которой и стал "Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины", в котором на время проведения уголовных сделок на главных должностях работала упомянутая выше Алла Кириченко.

Правоохранители установили, что в Днепре налажена целая система нелегальной миграции: иностранцам штамповали приглашения на обучение и принимали в вузы города, а впоследствии их переводили на обучение в этот вуз, который стал настоящим легальным прибежищем для псевдо-студентов-нелегалов.

К делу, которое вела Днепропетровская областная прокуратура в рамках уголовного производства №2202104000000079 от 19.08.2021 года, даже подключалось региональное управление Службы безопасности. Оказалось, что через "вуз Аллы Кириченко" проходили не просто нелегалы, которые могли торговать джинсами на местных рынках.

Из судебных материалов следует, что учебное заведение Днепра с сомнительной репутацией стало перевалкой для экстремистов, террористов и даже грязных денег: "Согласно сообщению ГВ ЗНД Управления СБ Украины в Днепропетровской области, лица из числа резидентов Украины организовали устойчивый канал нелегальной миграции выходцев из африканских стран и стран Ближнего Востока. При этом часть средств, полученных от указанной противоправной деятельности, передается для финансирования исламских террористических и религиозно- экстремистских организаций. По имеющейся оперативной информации, представители международных террористических и религиозно-экстремистских организаций осуществляют подбор кандидатов для обучения в высших учебных заведениях иностранных стран, в частности расположенных на территории Украины, с целью получения последними навыков и умений, которые в дальнейшем, после возвращения гражданина в страну происхождения, используются с целью содействия соответствующим международным террористическим и религиозно-экстремистским организациям", — говорится в судебных материалах по уголовному производству.

По странному стечению обстоятельств, стремительное обогащение Аллы Кириченко совпадает именно с периодом ее работы в этом заведении. Кстати, на это же время приходятся покупки за сумасшедшие деньги топового Lexus и трех квартир.

Профессиональная биография Кириченко содержит ряд странных совпадений. Например, то, что она спешно покинула учебное заведение, которое привлекало внимание правоохранителей и СБУ. А сейчас нашла новое место в Киеве для применения своих талантов в Украинском государственном научно-исследовательском институте медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины.

Странен и тот факт, что ни в 2022-м, ни в 2023 г. ее удивительные и путаные декларации не привлекли внимание до (или после) ее назначения на ответственный пост в Минздраве.

Возможно, ставка делается на то, что определенный "уголовный талант" человека останется незамеченным, ведь сейчас речь идет о передаче контроля над МСЭК, где потенциально обращаются десятки и сотни миллионов взяток.

Так, в своем обращении в Минздрав Кириченко просит фактически сделать ее начальником национальной сети коррумпированных ныне МСЭК с функциями контроля и аудита, проверки и обжалования их выводов.

В случае реализации такой схемы под руководством такого, как видно выше, "опытного специалиста", система МСЭК может превратиться в мощную коррупционную вертикаль для централизованного сбора сотен миллионов долларов поборов с денежных уклонистов.