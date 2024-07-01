Контроль над роботою МСЕК хоче встановити Алла Кириченко: непідтверджені статки, розкішний гардероб та схеми нелегальної міграції

Чергова спроба реформи в системі МОЗ може обернутися гучним провалом

Масовий призов до війська та спроби багатьох людей відкупитись від служби вже третій рік поспіль породжують не лише скандали у медіа, але й створили цілий клас тіньових мільйонерів зі статками незрозумілого походження. Ці люди фантастично збагачуються, допомагаючи ухилянтам купувати липові інвалідності та тікати з України за підробними документами.

Нині держава намагається навести лад у цій сфері. Один із таких способів — встановлення контролю за роботою медико-експертної служби, перевірка їх висновків та недопущення масової торгівлі липовими довідками про непридатність до захисту країни за станом здоров’я.

Назріла реформа

Як стало відомо "Телеграфу", в останніх числах червня до апарату Міністерства охорони здоров’я надійшов лист від Державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" з проханням підпорядкувати йому роботу МСЕК та надати функції контролю зі їх висновками. В обґрунтування своєї позиції державна установа вказує, що за результатами "перевірки роботи МСЕК у жовтні-листопаді 2023 р. та у червні 2024 р. зокрема, співробітниками Інституту опрацьовано 12513 медико-експертних справ, які вилучені у рамках кримінальних проваджень. Останні перевірки показали велику питому вагу некоректних експертних рішень, загалом по Україні у 27,65 % випадків, а у деяких регіонах — до 80% випадків".

У своєму зверненні до МОЗ Державна установа "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" для ліквідації цих проблем просить підпорядкувати їй Державний заклад "Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ України" через "недоліки медико-експертної служби в останні часи, наявність кримінальних проваджень щодо медико-експертної служби України, відсутність досвідченого потужного висококваліфікованого науково-практичного потенціалу медичних співробітників, відсутність сучасної клініко-діагностичної бази". Серед інших результатів такого перепідпорядкування називають допомогу людям — спрощення доступу військових та цивільних до експертної та реабілітаційної допомоги, скорочення експертного маршруту для цих пацієнтів.

Що насправді ховається за ширмою нібито добрих намірів

Така зміна роботи і структури державного контролю за роботою МСЕК могла би видатись кроком до перемоги над тотальною корупцією у цій сфері. Але таке було б можливо, якби ми жили в ідеальній Україні, за яку сьогодні віддають свої життя наші захисники. Але, схоже, ці адміністративні кульбіти з перепідпорядкуванням однієї інституції іншій можуть приховувати за собою зовсім інші мотиви, зокрема централізацію корупційної вертикалі зі штампування липових висновків про непридатність до служби за станом здоров’я. Аби уявити собі масштаби цієї корупції, лише повернімося до оприлюдненої цифри про зафіксовані 12513 липових довідок — всі ми розуміємо, що це крапля в морі. Ідеться про хабарі на тисячі доларів за кожну таку довідку. Простий підрахунок показує, що результатом цього тотального медичного шахрайства в масштабах всієї країни стають десятки і сотні мільйонів доларів, які осідають в кишенях нечистих на руку медиків.

Зараз держава намагається запустити тотальну перевірку усіх раніше виданих довідок МСЕК. Здавалось би, намір гарний. Але з іншого боку за ним надто чітко проглядаються нові корупційні ризики, які може створити підпорядкування Державного закладу "Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ України" "Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України".

Сумнівні статки і розкішний спосіб життя майбутнього "контролера" за МСЕКами

При глибшому занурені в тему нової реформи у першу чергу увагу привертає особистість керівниці Державної установи "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" Алли Кириченко. Адже саме її підпис стоїть на проханні до МОЗ підпорядкувати їй систему МСЕКів.

Та навіть побіжне вивчення цієї особи викликає чимало запитань та застережень. Наприклад, у своїй хроніці у соцмережі Facebook Алла Григорівна охоче ділиться інформацією про допомогу військовим та благодійні збори — беззаперечно потрібна справа, коли українці жертвують кошти на допомогу захисникам. Але участь цієї посадової особи набуває рис певного лицемірства, коли звернути увагу на деталі її гардеробу, кожна із яких своєю вартістю могла б закрити не один благодійний збір.

Так, 9 квітня 2024-го Алла Кириченко похизувалась своєю появою на заході з відновлення танцювально-рухової реабілітації для хворих з хворобою Паркінсона. На одному із "звітних фото" з цього заходу можна помітити мало примітну деталь її гардеробу — шкіряний ремінь Gucci вартістю понад 30 тисяч гривень.

Інший прокол Алли Кириченко міститься в її Facebook-хроніці на іншому публічному заході з посвячення в лікарі-інтерни. Зокрема на одному із фото поруч зі священником та студентами майбутніми інтернами ніжки очільниці державної медичної інституції взуті в італійські босоніжки за 950 євро від Valentino Garavani.

А "вишенька на торті" в контексті схильності чиновниці до розкоші — перлини від DIOR, якими разом з грамотою від міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка хизується Алла Кириченко на офіційному сайті очолюваного нею інституту.

На цій світлині Алла Кириченко "засвітилась" з прикрасою, цінник якої на офіційному сайті DIOR — $830.

Вочевидь грамота дійсно підписана міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком — мабуть, він високо цінує таких "фахівців" у медицині. Або саме час переоцінити їх цінність, яка де-факто складається з DIOR’ів, LEXUS’ів, Gucci, Valentino Garavani та інших брендових чеснот.

Хотілося б вірити у чесність державних медичних діячів, тому може закрастись думка: "Ну, купила собі жінка "репліку" (дешева копія оригінальної прикраси. — Ред.), аби вийти в люди не соромно!". Та навряд чи буде купувати підробки власниця LEXUS RX 350, трьох квартир загальною площею понад 220 "квадратів" та двох будинків загальною площею майже 320 "квадратів". Усю цю розкіш знаходимо в офіційній декларації Алли Кириченко, яка все одно не проливає світла на її статки і їх походження, а викликає ще більше запитань щодо походження цих статків.

Розкішний засіб пересування Алли Кириченко (ілюстративне фото з офіційного сайту виробника)

Як свідчать дані декларації Алли Кириченко за 2022 рік усі квартири "невідомої вартості" опинились в її власності в один день — 26 липня 2021 року. Привертає до себе увагу недбале заповнення обов’язкового для державних чиновників та керівників державних інституцій документа. Чи помилка, чи умисне приховування походження грошей та способів їх легалізації — з цим мають розібратись антикорупційні органи.

Попри великі витрати на підтримку розкішного забезпеченого способу життя, Алла Кириченко має неабиякі заощадження: у своїй декларації за 2023 рік вона вказує суми готівки, які зберігає вдома — 132 000 доларів (+12 000 до даних з декларації за 2022 рік), 40 000 євро (цифра незмінна у деклараціях за 2022 та 2023 рік), та готівкова гривня на суму 927 853 тис грн (+70 353 тис грн до даних з декларації за 2022 рік). Ще понад 400 тис грн пані Кириченко має на банківських рахунках.

Ба більше, будучи доволі заможною людиною, вона, як виявляється, не гребує отриманням пенсії, яку вказала у декларації в розмірі 168 700 тис. грн — понад 14 тис грн щомісячно.

Кримінальні справи за сприяння нелегальній міграції

Наведені заощадження та дорогі покупки геть не збігаються з задекларованими прибутками, тому джерела походження коштів чиновниці мають привернути увагу антикорупційних структур. Як і дорогі придбання, які можуть свідчити про спроби відмити сумнівні кошти — з цим нехай розбираються правоохоронці.

Хоча їхню увагу Алла Кириченко вже могла привертати раніше, працюючи у місті Дніпро в такому собі доволі скандальному приватному вищому навчальному закладі "Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини". Що і як там навчали — окреме питання, адже колегія Міністерства освіти і науки України регулярно вносила цей навчальний заклад до списків порушників, а виш опинявся у списках поруч із закладами освіти на відкликання ліцензії за сумнівну освітню діяльність.

Як виявилось згодом, освіта була не головним напрямком діяльності цього закладу у Дніпрі. Як з'ясували правоохоронці, його основним тіньовим профілем стала незаконна легалізація іноземців на території України через схему начебто здобуття освіти. Спочатку спалахнув гучний скандал, який облетів медіа національного рівня, — у 32 іноземних студентів Дніпровського медінституту традиційної та нетрадиційної медицини на іспиті зі спеціальності "Медицина" випадково виявили підроблені паспорти. Пильність до документів виявили представники сторонньої структури — Центру тестування, які зруйнували багаторічну схему псевдо-освітян.

Згодом правоохоронці викрили цілу схему з протиправної легалізації іноземців на території України, одним із ключових фігурантів якої і став "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини", у якому на час проведення кримінальних оборудок на чільних посадах працювала згадана вище Алла Кириченко.

Правоохоронці встановили, що у Дніпрі налагоджено цілу систему нелегальної міграції: іноземцям штампували запрошення на навчання та приймали до вишів міста, а згодом їх переводили на навчання до цього вузу, який став справжнім легальним прихистком для псевдо-студентів-нелегалів.

До справи, яку вела Дніпропетровська обласна прокуратура в рамках кримінального провадження № 22021040000000079 від 19.08.2021 року, навіть підключалось регіональне управління Служби безпеки. Виявилось, що через "виш Алли Кириченко" проходили не просто нелегали, які могли торгувати джинсами на місцевих ринках.

Із судових матеріалів випливає, що навчальний заклад Дніпра із сумнівною репутацією став перевалкою для екстремістів, терористів та навіть брудних грошей: "Згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, особи з числа резидентів України організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу. При цьому, частина коштів отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій. За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям", — сказано у судових матеріалах за кримінальним провадженням.

За дивним збігом обставин стрімке збагачення Алли Кириченко збігається саме з періодом її роботи в цьому закладі. До речі, на цей же час приходяться купівлі за шалені гроші топового Lexus і трьох квартир.

Професійна біографія Кириченко містить низку дивних збігів. Наприклад те, що вона спішно покинула навчальний заклад, який привертав увагу правоохоронців та СБУ. А зараз знайшла нове місце у Києві для застосування своїх талантів в "Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України".

Дивним є і той факт, що ані у 2022-му, а ні у 2023 р. її дивовижні та плутані декларації не привернули увагу до (чи після) її призначення на відповідальну посаду в МОЗ.

Можливо, ставка робиться на те, що певний "кримінальний талант" людини залишиться непоміченим, адже зараз мова йде про передачу контролю над МСЕКами, де потенційно обертаються десятки і сотні мільйонів хабарів.

Так, у своєму зверненні до МОЗ Кириченко просить фактично зробити її начальником національної мережі корумпованих нині МСЕКів з функціями контролю та аудиту, перевірки та оскарження їхніх висновків.

В разі реалізації такої схеми під проводом такого, як видно вище, "досвідченого фахівця", система МСЕК може перетворитися на потужну корупційну вертикаль для централізованого збирання сотень мільйонів доларів поборів з грошовитих ухилянтів.