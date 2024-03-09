Выбросьте эти "советы" из головы: три самых популярных мифа о смартфонах

Когда-то полезные лайфхаки, а сейчас уже утратили актуальность

Современные телефоны эволюционировали настолько, что когда-то актуальные советы стали сейчас мифами. Однако пользователи гаджетов все равно продолжают в них верить.

Портал iTech.ua назвал три самых популярных мифа, о которых уже стоит забыть. Некоторые из них могут даже помешать современному телефону.

На первом месте миф о том, что телефон нужно разряжать до нуля и заряжать до полного заряда. Этот миф появился в эпоху кнопочных телефонов, работавших от никель-метал-гидридных аккумуляторов. Эти источники питания обладали так называемым эффектом памяти. Если вы включаете мобильный телефон, у которого осталось 10% заряда, он запоминает "пустые" 90% как полностью заряженные. В следующий раз, когда вы зарядите телефон, его можно будет зарядить только на 90%.

Сейчас у смартфонов есть литиевые аккумуляторы, у которых нет этой проблемы. Лучше подключать смартфон к сети, когда уровень заряда упадет до 20-30%. Таким образом, нагрузка на батарею уменьшается и она служит дольше.

Второй миф, которым удачно пользуются маркетологи, – защитное стекло спасет телефон во время падения. Это возможно, только если телефон упадет лицом вниз. На самом же деле в большинстве случаев, когда смартфон падает на ребро, стекло разбивается вместе с дисплеем. Здесь уже спасет либо крепкий чехол, либо бампер.

Назначение защитного стекла – защитить от трения и царапин. Но это не обязательно, ведь у новых моделей смартфонов есть сверхпрочное стекло, например Gorilla Glass от Samsung.

Третий миф – то, что телефоном нельзя пользоваться во время зарядки. Запрет же на самом деле не касается всех приложений. Ведь максимум, что вы получите это замедленную работу и более медленную зарядку гаджета. Однако действительно лучше избежать использования энергоемких программ и игр, которые перегревают аккумулятор и сокращают срок службы. Простые приложения не влияют на заряд аккумулятора.

Хотя современные смартфоны нашли выход и из этого, ведь, например, если вы хотите играть в игры, пока смартфон заряжается, флагманские модели Samsung оснащены технологией Pause USB Power Delivery. Она обходит аккумулятор и подает питание на устройство. Смартфон получает достаточно энергии для работы, но не для зарядки аккумулятора. Таким образом, батарея не перегревается и в игру можно играть без остановки.

Ранее "Телеграф" писал, что смартфон можно использовать как пульт для телевизора. Для этого нужно совершить несколько манипуляций.