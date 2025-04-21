Россия официально возвращается к наступательным действиям

Россия объявила о прекращении так называемого "режима тишины" и возобновлении штурмовых действий. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на российское Минобороны.

Хотя фактически объявленное Кремлем перемирие было только на бумаге, ведь россияне три тысячи раз нарушили его, в России заявили о продолжении так называемой "специальной военной операции" (так они называют войну против Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, только за сутки 20 апреля российские военные нарушили режим прекращения огня 2935 раз. В то же время в Минобороны России "отчитались", что якобы все группировки войск строго соблюдали режим тишины.

Украина же заявляла, что будет действовать на фронте зеркально – на тишину будет тишина, на атаки – атаки. Больше обстрелов и попыток штурма зафиксировано на Покровском направлении, а также в Курской и Белгородской областях. В общей сложности россияне предприняли 96 попыток штурма позиций украинских защитников, 1882 обстрела (из них 812 с использованием тяжелого вооружения) и более 950 раз применили FPV-дроны.

Ранее "Телеграф" также заявлял, что россиянам требовалось "перемирие". Путин планировал выставить себя "миротворцем", но это ему не удалось.